Украинским пенсионерам готовят ежемесячные доплаты: кому повезет

Проект о доплатах пенсионерам направили на согласование профсоюзов
Пенсионерам в Украине планируют установить ежемесячные доплаты в 2021 году - это касается граждан в возрасте 75-80 лет.
Такой проект постановления Кабинета министров "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году" подготовило Минсоцполитики, и сейчас документ находится на согласовании профсоюзов.
На сайте Федерации профсоюзов призвали украинцев при наличии предложений и замечаний направить их до 1 сентября на электронный адрес Федерации для обобщения и подготовки ответа.
Напомним, что по состоянию на 1 июля 2020 года средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривны.
Ранее в правительстве назвали условие, при котором пенсионный возраст для женщин могут увеличить.