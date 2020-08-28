Украинским пенсионерам готовят ежемесячные доплаты: кому повезет

Пенсионерам в Украине планируют установить ежемесячные доплаты в 2021 году - это касается граждан в возрасте 75-80 лет.

Такой проект постановления Кабинета министров "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году" подготовило Минсоцполитики, и сейчас документ находится на согласовании профсоюзов.

На сайте Федерации профсоюзов призвали украинцев при наличии предложений и замечаний направить их до 1 сентября на электронный адрес Федерации для обобщения и подготовки ответа.

Какие готовят надбавки к пенсии и кому

В министерстве социальной политики предлагают установить с 1 марта 2021 года ежемесячную компенсационную выплату до 500 гривен пенсионерам по достижению 80-летнего возраста , у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года.

, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года. При этом если с учетом такой выплаты размер пенсии не достигает 2600 гривен гражданам предоставят дополнительную доплату к пенсии.

Кроме того, планируют также установить с 1 июля 2021 года ежемесячную компенсационную выплату до 400 гривен 75-летним пенсионерам до достижения 80 летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года.

до достижения 80 летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года. Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2500 гривен, им предоставят дополнительную доплату к пенсии.

Напомним, что по состоянию на 1 июля 2020 года средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривны.

Ранее в правительстве назвали условие, при котором пенсионный возраст для женщин могут увеличить.