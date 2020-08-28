Українським пенсіонерам готують щомісячні доплати: кому пощастить

Проект про доплати пенсіонерам направили на погодження профспілок
Пенсіонерам в Україні планують встановити щомісячні доплати в 2021 році - це стосується громадян у віці 75-80 років.
Такий проект постанови Кабінету міністрів "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році" підготувало Мінсоцполітики, і зараз документ знаходиться на узгодженні профспілок.
На сайті Федерації профспілок закликали українців у разі наявності пропозицій та зауважень направити їх до 1 вересня на електронну адресу Федерації для узагальнення та підготовки відповіді.
Нагадаємо, що станом на 1 липня 2020 року середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривні.
Раніше в уряді назвали умову, за якою пенсійний вік для жінок можуть збільшити.