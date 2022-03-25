UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинским ІТ-специалистам рассказали, как найти работу во время войны

Фото: Украинским ІТ-специалистам рассказали, как найти работу во время войны
Автор: Светлана Мащенко

Украинские IT-специалисты могут найти работу во время войны, а компании, которые нуждаются в таких специалистах, могут набрать себе команду.

Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"Сегодня украинская экономика как никогда нуждается в поддержке. Чтобы обеспечить ее стабильность, украинские ІТ-специалисты готовы работать и ищут новые возможности" - говорится в сообщении.

Так, Европейская ассоциация программной инженерии Ease создала платформу, которая объединит иностранных партнеров с украинским ІТ. Ссылка на ресурс: https://work.it-ease.com/

Если вы имеете свободных специалистов или команду, переходите по ссылке и подавайте резюме.

Если вы имеете проект и ищете команду или специалистов для реализации, переходите по ссылке и заполняйте заявку.

Если вы единичный специалист, можно подать свое резюме по ссылке и найти проект для реализации.

Ранее мы писали, как украинцам получить социальную помощь во время войны.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
работа