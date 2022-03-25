Украинским ІТ-специалистам рассказали, как найти работу во время войны

"Сегодня украинская экономика как никогда нуждается в поддержке. Чтобы обеспечить ее стабильность, украинские ІТ-специалисты готовы работать и ищут новые возможности" - говорится в сообщении.

Так, Европейская ассоциация программной инженерии Ease создала платформу, которая объединит иностранных партнеров с украинским ІТ. Ссылка на ресурс: https://work.it-ease.com/



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