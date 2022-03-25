Українським ІТ-спеціалістам розповіли, як знайти роботу під час війни

"Сьогодні українська економіка як ніколи потребує підтримки. Щоб забезпечити її стабільність, українські ІТ-спеціалісти готові працювати та шукають нові можливості" - ідеться в повідомленні.

Так, Європейська асоціація програмної інженерії Ease створила платформу, яка поєднає іноземних партнерів з українським ІТ. Посилання на ресурс: https://work.it-ease.com/



Якщо ви маєте вільних фахівців або команду, переходьте за посиланням та подавайте резюме.

Якщо ви маєте проєкт і шукаєте команду чи фахівців для реалізації, переходьте за посиланням та заповнюйте заявку.

Якшо ви поодинокий спеціаліст, можна подати своє резюме за посиланням і знайти проект для реалізації.