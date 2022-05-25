UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинским беженцам в Европе отменили бесплатный проезд в транспорте: каких стран касается

Страны ЕС отменяют бесплатный проезд для украинцев (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Страны Европы отменяют бесплатный проезд в транспорте для украинских беженцев. Это произойдет с 1 июня.

Об этом сообщает Telegram-канал Европейского союза поддержки Украины.

Какие страны отменяют бесплатный проезд для украинцев

С 1 июня отменят бесплатный проезд в транспорте - Польша, Германия, Болгария, Швейцария и Чехия.

В то же время, для украинцев будет действовать льготный проезд. В Германии вводят проездной на все виды городского транспорта и региональных поездах за 9 евро. В Чехии абонемент на все виды общественного транспорта обойдется около 7 евро.

Польша уже сообщила об упразднении бесплатного проезда в общественном транспорте Варшавы. Что касается региональных поездов и международного железнодорожного сообщения, Польша обещает предоставить дополнительное разъяснение.

Кроме того, правила проезда для украинцев с 1 июня могут измениться и в тех странах, которые пока не заявляли о таких планах.

За актуальной информацией можно следить на специальном сайте ЕС для беженцев.

Напомним, что ранее для бесплатного проезда украинцам нужно было лишь предъявить паспорт.

Как мы ранее писали, украинские беженцы в Германии смогут обменять наличные гривны.

Напомним, что Израиль продлил визы украинским беженцам, а также разрешил работать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беженцы