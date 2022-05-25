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Українським біженцям у Європі скасували безкоштовний проїзд у транспорті: яких країн стосується

Країни ЄС скасовують безкоштовний проїзд для українців (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Країни Європи скасовують безкоштовний проїзд у транспорті для українських біженців. Це відбудеться з 1 червня.

Про це повідомляє Telegram-канал Європейського Союзу підтримки України.

Які країни скасовують безкоштовний проїзд для українців

З 1 червня скасують безкоштовний проїзд у транспорті - Польща, Німеччина, Болгарія, Швейцарія та Чехія.

Водночас для українців діятиме пільговий проїзд. У Німеччині вводять проїзний на всі види міського транспорту і регіональних поїздах за 9 євро. У Чехії абонемент на всі види громадського транспорту обійдеться близько 7 євро.

Польща вже повідомила про скасування безкоштовного проїзду в громадському транспорті Варшави. Що стосується регіональних поїздів та міжнародного залізничного сполучення, Польща обіцяє надати додаткове роз'яснення.

Крім того, правила проїзду для українців з 1 червня можуть змінитися і в тих країнах, які поки не заявляли про такі плани.

За актуальною інформацією можна стежити на спеціальному сайті ЄС для біженців.

Нагадаємо, що раніше для безкоштовного проїзду українцям потрібно було лише пред'явити паспорт.

Як ми раніше писали, українські біженці в Німеччині зможуть обміняти готівкові гривні.

Нагадаємо, що Ізраїль продовжив візи українським біженцям, а також дозволив працювати.

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Біженці