Израиль продлил визы украинским беженцам, а также разрешил работать

Израиль автоматически продлевает визы гражданам Украины, находящимся в Израиле по туристической визе, до 30 июня. Визы будут продлены автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il .

При этом власти не будут препятствовать работе украинцев в стране.

С начала вторжения России в Украину 24 февраля более 28 тысяч украинцев въехали в Израиль, присоединившись к тысячам тех, кто уже находился в стране на момент начала войны.

Как и большинству въезжающих туристов, украинцам была выдана трехмесячная въездная виза, срок действия которой для самых ранних прибывших скоро истекает. Согласно заявлению Министерства внутренних дел, визы будут автоматически продлены без необходимости посещения украинскими беженцами каких-либо государственных учреждений.

То же самое относится и к тем украинцам, которые находились в Израиле нелегально в начале войны; хотя они не будут депортированы, им запрещено работать.

Министр внутренних дел Айелет Шакед заявила, что в течение следующего месяца она вернется к этому вопросу и примет дальнейшее решение о статусе украинцев, прибывших в Израиль как до, так и после российского вторжения.