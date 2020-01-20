Украинским автомобилистам готовят неприятный сюрприз: что изменится

В Украине продолжают бороться с нелегальной парковкой на обочинах, которая является одной из причин пробок в крупных городах. Так, в Киеве в ближайшем времени искусственно уменьшат число парковочных мест. На каких улицах уже нельзя свободно припарковаться - в материале Styler.

Так, монтаж столбиков активно начался в столице уже с начала 2020 года. Только за прошлую неделю вдоль крупных магистралей и небольших улиц установили 429 антипарковочных колонок, сообщили в "Киевавтодоре". При этом борьба с парковкой на тротуарах будет продолжаться.

В данный момент металлические ограничители устанавливают по всему Киеву - от Соломенки до Троещины.

Так, на улице Закревского возле Центральной поликлиники Деснянского района было установлено 68 столбцов.

В Киеве уменьшат число парковочных мест (фото: facebook.com/kievavtodor)

Также начали работы по ограничению парковки на проспекте Победы, вдоль крупной магистрали уже установили 122 столбика, и монтажные работы продолжаются.

30 столбиков появились на улицах Почайнинской и Борисоглебской на Подоле.

По данным "Киевавтодора" количество антипарковочных столбов будет расти в столице каждую неделю.