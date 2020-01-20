Українським автомобілістам готують неприємний сюрприз: що зміниться

Українським автомобілістам буде набагато складніше припаркуватися на вулиці
В Україні продовжують боротися з нелегальним паркуванням на узбіччях, яке є однією з причин заторів у великих містах. Так, у Києві в найближчому часі штучно зменшать кількість паркувальних місць. На яких вулицях вже не можна вільно припаркуватися - в матеріалі Styler.
Так, монтаж стовпчиків активно розпочався в столиці вже з початку 2020 року. Тільки за минулий тиждень уздовж великих магістралей і невеликих вулиць встановили 429 антипарковочних колонок, повідомили в "Київавтодорі". При цьому боротьба з паркуванням на тротуарах буде продовжуватися.
У даний момент металеві обмежувачі встановлюють по всьому Києву - від Солом'янки до Троєщини.
Так, на вулиці Закревського біля Центральної поліклініки Деснянського району було встановлено 68 стовпців.
У Києві зменшать кількість паркувальних місць (фото: facebook.com/kievavtodor)
Також почали роботи щодо обмеження паркування на проспекті Перемоги, вздовж великої магістралі вже встановили 122 стовпчика, і монтажні роботи тривають.
30 стовпчиків з'явилися на вулицях Почайнинській та Борисоглібській на Подолі.
За даними "Київавтодору" кількість антипарковочних стовпчиків буде зростати в столиці щотижня.