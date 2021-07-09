Українських заробітчан чекають за кордоном: які вакансії пропонують

Про це повідомили в програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

Які вакансії пропонують за кордоном

Так, робота є для майже 13 тисяч громадян. Найбільше в трудових мігрантах з України зацікавлені Польща, Чехія, Німеччина, Литва та Латвія.

Як розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, у топі гарячих вакансій здебільшого пакувальники, будівельники, прибиральники та різнороби.

Мінімальна зарплата в Польщі

Також він додав, що мінімальна заробітна плата в Україні на сьогодні сягає 6 тисяч грн, а в Польщі вона - 20 тисяч грн.

Зокрема, це і є та різниця, яка виштовхує звичайних людей у пошуках кращого життя. Зокрема, люди хочуть заробляти гроші тут і зараз, і тому вони обирають найпростіший шлях — звичайна фізична робота.