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Польша упростит трудоустройство иностранцев в связи с большим спросом

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Украина, Понедельник 31 мая 2021 11:01
Польша упростит трудоустройство иностранцев в связи с большим спросом Фото: Польша упростит трудоустройство иностранцев (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный план реконструкции Польши включает в себя, среди прочего, облегчение трудоустройства иностранцев. Это должно восполнить дефицит на рынке труда.

Об этом сказала заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ивона Михалек, сообщает издание Dziennik.pl.

"Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начали здесь работать, особенно в тех профессиях, где нам не хватает рабочей силы, в которых поляки не хотят работать. Мы хотели бы предложить им, чтобы они тоже привезли свои семьи, и чтобы они вместе с нами увеличивали наш ВВП", - подчеркнул замминистра.

По ее словам, план изменений в трудоустройстве иностранцев находятся в стадии разработки. Планируется повысить роль бюро по трудоустройству в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время, необходимое для получения разрешения, и сократить формальности. Процедуры, связанные с получением разрешения на работу для иностранцев, будут полностью цифровыми. Параллельно ведется работа над новой миграционной политикой страны.

Михалек добавила, что предприниматели заявляют о нехватке рабочих рук не только в таких отраслях, как торговля и строительство, но и в других областях. Она отметила, что работодатели очень положительно оценивают сотрудников из Украины и Беларуси.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в сентябре 2019 года 35% жителей украинских городов думали над идеей эмиграции за границу для поиска там работы, 63% респондентов об этом не думали.

Напомним, по данным НБУ, заинтересованность украинцев в работе за рубежом начала падать.

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