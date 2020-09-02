Для українських заробітчан у Польщі змінили правила проходження карантину

Польща змінила правила карантину для заробітчан (ілюстративне фото: pinterest.com)

У Польщі скоротили тривалість карантину для трудових мігрантів

У Польщі уряд змінив правила проходження обов'язкової обсервації для трудових мігрантів, у тому числі з України. Тепер замість проходження двотижневого карантину при в'їзді до країни достатньо лише 10 днів.

Про це йдеться в оприлюдненому розпорядженні міністра охорони здоров'я Польщі, передає Yavp.pl.

Відповідний документ набув чинності з вівторка, 2 вересня.

Скороченням обсервації з 14 днів до 10 справа не обмежується - працівникам у Польщі, які будуть на карантині, більше не потрібно буде здавати ПЛР-тест на коронавірус.

У польському МОЗ зазначають, що якщо після 10-денної обсервації у людини відсутні симптоми COVID-19, то необхідність робити тести просто відпадає.

Також з 14 до 10 діб скоротили тривалість ізоляції для осіб, у яких був діагностований коронавірус.

У розпорядженні йдеться про те, що якщо у заражених COVID-19 заробітчан не буде температури чи респіраторних ознак наявності захворювання, то здавати тест наприкінці ізоляції їм не потрібно.

Нагадаємо, нещодавно спалахнув скандал через те, що українці в Польщі потрапили в жахливі умови обсервації - люди залишилися без їжі в одному будинку з хворими людьми.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія закрила свої кордони для українських заробітчан з 28 серпня по 18 вересня.