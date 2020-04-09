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Для украинских водителей ввели новые запреты: за что будут штрафовать

STYLERАвто    09.04.2020 - 09:26
Для украинских водителей ввели новые запреты: за что будут штрафовать
Водителям ввели новые запреты (фото: РБК-Украина)

В Украине на период карантина автомобилистам обновили правила и добавили запреты

Карантин в Украине из-за коронавируса с 6 апреля был ужесточен, а дата окончания ограничительных мер официально назначена на 24 апреля. Штрафы за нарушения правил составляют от 17 тысяч гривен, а в некоторых случаях - предусмотрена и уголовная ответственность.

Отметим, что автомобилистам в плане карантинных мер повезло больше, чем пешеходам - у них ограничений меньше. Впрочем, совсем без запретов водителей не оставили.

Так, в Украине ввели также и новые правила для владельцев машин, и штрафные санкции для них также "стартуют" с 17 тысяч, а заканчиваются на сумме в 34 тысячи гривен. Об этом рассказали в Кpопивницком местном Центpе по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, передает "Точка доступа".

Какие запреты появились для автомобилистов и за что будут штрафовать

  • Теперь нельзя ездить на авто на расстояние более 2 км от дома лицам, которым необходима самоизоляция (в возрасте от 60 лет и тем, кто имел контакт с больным COVID-19).
  • Запрещено находиться в салоне автомобиле более чем двум взрослым людям без детей до 14 лет.
  • Нельзя въезжать в населенные пункты, признанные очагом коронавируса.
  • Запрещено покупать б/у машины, которые невозможно должным образом зарегистрировать, хотя при этом можно оформить договор купли-продажи.
  • Нельзя находиться без маски или респиратора в общественных местах - в том числе и на парковках (в самой машине такого запрета нет).

Что можно делать водителям на период карантина

  • Разрешено ездить на своем авто по дорогам всей страны и выезжать за границу, но исключительно через открытые пункты пропуска
  • Можно устраивать перекусы и пить напитки у автомобильных заправочных станций
  • Разрешено перевозить пассажиров и детей до 14 лет
  • Можно покупать новые авто и регистрировать их, менять водительское удостоверение в электронной форме.

Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко допустил полный запрет на передвижение частных автомобилей по дорогам столицы, если количество больных COVID-19 в городе значительного увеличится.

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