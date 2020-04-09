Для українських водіїв ввели нові заборони: за що штрафуватимуть

Водіям ввели нові заборони (фото: РБК-Україна)

В Україні на період карантину автомобілістам оновили правила і додали заборони

Карантин в Україні через коронавірус з 6 квітня був посилений, а дату закінчення обмежувальних заходів офіційно призначено на 24 квітня. Штрафи за порушення правил становлять від 17 тисяч гривень, а в деяких випадках - передбачена і кримінальна відповідальність.

Зазначимо, що автомобілістам в плані карантинних заходів пощастило більше, ніж пішоходам - у них менше обмежень. Втім, зовсім без заборон водіїв не залишили.

Так, в Україні запровадили також і нові правила для власників машин, і штрафні санкції для них також "стартують" від 17 тисяч, а закінчуються сумою в 34 тисячі гривень. Про це розповіли у Кропивницькому місцевому Центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, передає "Точка доступу".

Які заборони з'явилися для автомобілістів і за що штрафуватимуть

Тепер не можна їздити на авто на відстань понад 2 км від домівок особам, яким необхідна самоізоляція (у віці від 60 років і тим, хто мав контакт з хворим COVID-19).

Заборонено перебувати в салоні автомобілі більш ніж двом дорослим людям без дітей до 14 років.

Не можна в'їжджати в населені пункти, визнані вогнищем коронавірусу.

Заборонено купувати б/у машини, які неможливо належним чином зареєструвати, хоча при цьому можна оформити договір купівлі-продажу.

Не можна перебувати без маски або респіратора в громадських місцях - у тому числі й на парковках (в самій машині такої заборони немає).

Що можна робити водіям на період карантину

Дозволено їздити на своєму авто по дорогах всієї країни та виїжджати за кордон, але виключно через відкриті пункти пропуску

Можна влаштовувати перекуси та пити напої коло автомобільних заправних станцій

Дозволено перевозити пасажирів та дітей до 14 років

Можна купувати нові авто і реєструвати їх, змінювати водійське посвідчення в електронній формі.

Як повідомлялося раніше, мер Києва Віталій Кличко допустив повну заборону на пересування приватних автомобілів дорогами столиці, якщо кількість хворих COVID-19 у місті значного збільшиться.