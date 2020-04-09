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Для українських водіїв ввели нові заборони: за що штрафуватимуть

STYLERАвто    09.04.2020 - 09:26
Для українських водіїв ввели нові заборони: за що штрафуватимуть
Водіям ввели нові заборони (фото: РБК-Україна)

В Україні на період карантину автомобілістам оновили правила і додали заборони

Карантин в Україні через коронавірус з 6 квітня був посилений, а дату закінчення обмежувальних заходів офіційно призначено на 24 квітня. Штрафи за порушення правил становлять від 17 тисяч гривень, а в деяких випадках - передбачена і кримінальна відповідальність.

Зазначимо, що автомобілістам в плані карантинних заходів пощастило більше, ніж пішоходам - у них менше обмежень. Втім, зовсім без заборон водіїв не залишили.

Так, в Україні запровадили також і нові правила для власників машин, і штрафні санкції для них також "стартують" від 17 тисяч, а закінчуються сумою в 34 тисячі гривень. Про це розповіли у Кропивницькому місцевому Центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, передає "Точка доступу".

Які заборони з'явилися для автомобілістів і за що штрафуватимуть

  • Тепер не можна їздити на авто на відстань понад 2 км від домівок особам, яким необхідна самоізоляція (у віці від 60 років і тим, хто мав контакт з хворим COVID-19).
  • Заборонено перебувати в салоні автомобілі більш ніж двом дорослим людям без дітей до 14 років.
  • Не можна в'їжджати в населені пункти, визнані вогнищем коронавірусу.
  • Заборонено купувати б/у машини, які неможливо належним чином зареєструвати, хоча при цьому можна оформити договір купівлі-продажу.
  • Не можна перебувати без маски або респіратора в громадських місцях - у тому числі й на парковках (в самій машині такої заборони немає).

Що можна робити водіям на період карантину

  • Дозволено їздити на своєму авто по дорогах всієї країни та виїжджати за кордон, але виключно через відкриті пункти пропуску
  • Можна влаштовувати перекуси та пити напої коло автомобільних заправних станцій
  • Дозволено перевозити пасажирів та дітей до 14 років
  • Можна купувати нові авто і реєструвати їх, змінювати водійське посвідчення в електронній формі.

Як повідомлялося раніше, мер Києва Віталій Кличко допустив повну заборону на пересування приватних автомобілів дорогами столиці, якщо кількість хворих COVID-19 у місті значного збільшиться.

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