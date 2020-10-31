Украинских водителей предупредили об ограничении скорости с ноября: где именно

Украинских водителей предупредили о "зимних" ограничениях скоростного режима. Эти правила имеют сезонный характер и вводится на семи дорогах в Киеве, а вступают в силу уже с 1 ноября.
Теперь максимальный лимит на некоторых участках дорог уменьшается с разрешенных 80 км/ч до 50 км/ч. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Отмечается, что такие ограничения скорости вводятся с целью уменьшить риски потери управления автомобилем из-за скользкой дороги.
Действовать правила будут до 1 апреля 2021 года.
Максимальный лимит скорости уменьшают до 50 км/ч на этих дорогах независимо от количества полос, присутствия раздельных и других инженерных особенностей.
За нарушение правил предусмотрены штрафы: согласно ч. 1 и ч.3 статьи 122 КУоАП, за превышение скорости на более 20 км/ч придется оплатить 255 грн штрафа, а на более 50 км/ч - 510 грн.
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