Техосмотр в Украине не пройдут 3 млн авто: в МВД рассказали, что ждет водителей

Техосмотр в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Главном сервисном центре МВД предложили выход для владельцев "проблемных" авто

Обязательный техосмотр в Украине после внедрения поставит перед 7 миллионами владельцев легковых авто ряд вызовов - ожидается, что каждая третья машина не сможет его пройти.

Об этом заявил первый заместителем начальника Главного сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов, передает Avtosota.

В то же время он подчеркивает, что техосмотр нужен "на 100 процентов".

"Понимаю проблему для тех, кто его будет проходить. Есть транспортные средства, которые по своим техническим характеристикам в принципе не соответствуют нормам. Во многих старых моделях авто не предусмотрены катализаторы. Они не имеют шансов пройти этот осмотр. Таких машин около 2,5-3 миллионов", - рассказал Смольянинов.

По его мнению, из такой сложной ситуации можно найти выход. В частности, применить для автомобилистов "переходный период", или ввести ограничение на передвижения для таких транспортных средств по определенным участкам дорог.

"Если дорога государственного или населенный пункт областного значения, я бы по ним такие авто для передвижения не допускал. Но если пенсионер-автовладелец живет в селе или за городом, пусть спокойно ездит косить траву и складывает ее себе в багажник", - предложил Смольянинов.

Представитель Главного сервисного центра МВД считает, что не обязательно полностью ограничивать эксплуатацию "проблемных" машин.

"Здесь уже вопрос к специалистам экологической и технологической безопасности. Лаборатории проверяют транспортные средства на основании тех требований, которые определяются техническими условиями. Как эти условия прописать, так лаборатории и будут проводить осмотр", - отметил он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, когда в Украине введут обязательный техосмотр.

Также мы писали о том, чем обязательный техосмотр будет отличаться от прежнего, который применялся в Украине до 2011 года.