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Українських водіїв попередили про обмеження швидкості з листопада: де саме

Київ, Субота 31 жовтня 2020 19:39
Українських водіїв попередили про обмеження швидкості з листопада: де саме
У Києві повернуть обмеження швидкості на деяких дорогах (фото: freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Українських водіїв попередили про "зимові" обмеження швидкісного режиму. Ці правила мають сезонний характер і вводиться на семи дорогах у Києві, а набувають чинності вже від 1 листопада.

Тепер максимальний ліміт на деяких ділянках доріг зменшується з дозволених 80 км/год до 50 км/ч. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що такі обмеження швидкості вводяться з метою зменшити ризики втрати керування автомобілем через слизьку дорогу.

Діятимуть правила по 1 квітня 2021 року.

Де в Києві знизили ліміт швидкості:

  • проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці О. Бальзака)
  • вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків)
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)
  • Столичне шосе до вулиці Академіка Заболотного)
  • вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці М.Грінченка до Південного мосту)
  • проспект М.Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Максимальний ліміт швидкості зменшують до 50 км/год на цих дорогах незалежно від кількості смуг, присутності роздільних та інших інженерних особливостей.

За порушення правил передбачені штрафи: відповідно до ч. 1 та ч.3 статті 122 КУпАП, за перевищення швидкості на 20 км/год доведеться сплатити 255 грн штрафу, а на 50 км/год - 510 грн.

Раніше експерти назвали помилки, які можуть призвести водіїв до серйозних аварій і загибелі.

Також ми писали про те, що в Україні техогляд можуть не пройти понад 3 млн автомобілів.

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