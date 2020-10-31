Українських водіїв попередили про обмеження швидкості з листопада: де саме

Українських водіїв попередили про "зимові" обмеження швидкісного режиму. Ці правила мають сезонний характер і вводиться на семи дорогах у Києві, а набувають чинності вже від 1 листопада.
Тепер максимальний ліміт на деяких ділянках доріг зменшується з дозволених 80 км/год до 50 км/ч. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Зазначається, що такі обмеження швидкості вводяться з метою зменшити ризики втрати керування автомобілем через слизьку дорогу.
Діятимуть правила по 1 квітня 2021 року.
Максимальний ліміт швидкості зменшують до 50 км/год на цих дорогах незалежно від кількості смуг, присутності роздільних та інших інженерних особливостей.
За порушення правил передбачені штрафи: відповідно до ч. 1 та ч.3 статті 122 КУпАП, за перевищення швидкості на 20 км/год доведеться сплатити 255 грн штрафу, а на 50 км/год - 510 грн.
Раніше експерти назвали помилки, які можуть призвести водіїв до серйозних аварій і загибелі.
Також ми писали про те, що в Україні техогляд можуть не пройти понад 3 млн автомобілів.