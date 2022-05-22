Украинских водителей снова будут штрафовать: кого именно и за что

Контроль перевеса на дорогах Украины осуществляют WIM-системы (Weigh-In-Motion, "взвешивание в движении"). Они фиксируют общий вес транспортного средства и нагрузку на ось, распознают номера авто и определяют габариты ТС в движении, на скорости до 120 км/ч.

Уже с 23 мая за превышение габаритно-весовых норм будет налагаться штраф в зависимости от превышения грузоподъемности, согласно действующему законодательству, а именно:

от 5% до 10% - 8 500 гривен;

от 10% до 20% - 17 000 гривен;

от 20% до 30% - 34 000 гривен;

более 30% установленной нормы - 51 000 гривен.

"Документы для получения разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, можно получить в Центрах предоставления административных услуг или отделах безопасности дорожного движения департаментов патрульной полиции, представительствах Укравтодора", - говорится в сообщении.

Какие максимальные значения параметров транспортных средств:

фото: скрин kmu.gov.ua