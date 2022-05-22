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Украинских водителей снова будут штрафовать: кого именно и за что

Фото: в Украине возвращают штрафы для водителей за некоторые нарушения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине с понедельника, 23 мая, начнут штрафовать водителей за нарушение габаритно-весовых норм транспорта. Речь идет о возобновленной работе весового контроля грузовых автомобилей с прошлого понедельника.

Так, на тестовый режим давалась неделя, а далее будут выписывать штрафы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укртрансбезопасности".

Контроль перевеса на дорогах Украины осуществляют WIM-системы (Weigh-In-Motion, "взвешивание в движении"). Они фиксируют общий вес транспортного средства и нагрузку на ось, распознают номера авто и определяют габариты ТС в движении, на скорости до 120 км/ч.

Уже с 23 мая за превышение габаритно-весовых норм будет налагаться штраф в зависимости от превышения грузоподъемности, согласно действующему законодательству, а именно:

  • от 5% до 10% - 8 500 гривен;
  • от 10% до 20% - 17 000 гривен;
  • от 20% до 30% - 34 000 гривен;
  • более 30% установленной нормы - 51 000 гривен.

"Документы для получения разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, можно получить в Центрах предоставления административных услуг или отделах безопасности дорожного движения департаментов патрульной полиции, представительствах Укравтодора", - говорится в сообщении.

Какие максимальные значения параметров транспортных средств:

фото: скрин kmu.gov.ua

Ранее сообщалось, что нардепы изменили правила ввоза грузовиков и автобусов в Украину. Новшества коснулись экологических требований при ввозе коммерческих авто. Теперь юридические лица могут импортировать грузовики или автобусы стандарта "Евро 3".

Также мы писали, что в Украине предлагают забирать авто на нужды ВСУ у водителей за определенные нарушения.

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