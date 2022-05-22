Українських водіїв знову штрафуватимуть: кого саме і за що

В Україні з понеділка, 23 травня, почнуть штрафувати водіїв за порушення габаритно-вагових норм транспорту. Йдеться про відновлену роботу вагового контролю вантажних автомобілів з минулого понеділка.
Так, на тестовий режим давався тиждень, а далі будуть виписувати штрафи.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укртрансбезопасности".
Контроль переваги на дорогах України здійснюють WIM-системи (Weigh-In-Motion, "зважування в русі"). Вони фіксують загальну вагу транспортного засобу і навантаження на вісь, розпізнають номери авто і визначають габарити ТЗ в русі, на швидкості до 120 км/год.
Вже з 23 травня за перевищення габаритно-вагових норм накладатиметься штраф залежно від перевищення вантажопідйомності, згідно з чинним законодавством, а саме:
"Документи для отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг, або відділах безпеки дорожнього руху департаментів патрульної поліції, представництвах Укравтодору", - йдеться в повідомленні.
Які максимальні значення параметрів транспортних засобів:
фото: скрін kmu.gov.ua
Раніше повідомлялося, що нардепи змінили правила ввезення вантажівок і автобусів в Україну. Нововведення торкнулися екологічних вимог при ввезенні комерційних авто. Тепер юридичні особи можуть імпортувати вантажівки або автобуси стандарту "Євро 3".
Також ми писали, що в Україні пропонують забирати авто на потреби ЗСУ у водіїв за певні порушення.