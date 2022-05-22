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Українських водіїв знову штрафуватимуть: кого саме і за що

Фото: в Україні повертають штрафи для водіїв за деякі порушення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні з понеділка, 23 травня, почнуть штрафувати водіїв за порушення габаритно-вагових норм транспорту. Йдеться про відновлену роботу вагового контролю вантажних автомобілів з минулого понеділка.

Так, на тестовий режим давався тиждень, а далі будуть виписувати штрафи.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укртрансбезопасности".

Контроль переваги на дорогах України здійснюють WIM-системи (Weigh-In-Motion, "зважування в русі"). Вони фіксують загальну вагу транспортного засобу і навантаження на вісь, розпізнають номери авто і визначають габарити ТЗ в русі, на швидкості до 120 км/год.

Вже з 23 травня за перевищення габаритно-вагових норм накладатиметься штраф залежно від перевищення вантажопідйомності, згідно з чинним законодавством, а саме:

  • від 5% до 10% - 8 500 гривень;
  • від 10% до 20% - 17 000 гривень;
  • від 20% до 30% - 34 000 гривень;
  • понад 30% встановленої норми - 51 000 гривень.

"Документи для отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг, або відділах безпеки дорожнього руху департаментів патрульної поліції, представництвах Укравтодору", - йдеться в повідомленні.

Які максимальні значення параметрів транспортних засобів:

фото: скрін kmu.gov.ua

Раніше повідомлялося, що нардепи змінили правила ввезення вантажівок і автобусів в Україну. Нововведення торкнулися екологічних вимог при ввезенні комерційних авто. Тепер юридичні особи можуть імпортувати вантажівки або автобуси стандарту "Євро 3".

Також ми писали, що в Україні пропонують забирати авто на потреби ЗСУ у водіїв за певні порушення.

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