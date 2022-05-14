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Возрастом до 22 лет. Депутаты изменили правила ввоза грузовиков и автобусов в Украину

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Киев, Суббота 14 мая 2022 05:23
Возрастом до 22 лет. Депутаты изменили правила ввоза грузовиков и автобусов в Украину Грузовой автомобиль стандарта "Евро-3" (Фото: favcars.com)
Автор: Константин Широкун

Верховная Рада приняла закон, который меняет правила ввоза грузовых автомобилей и автобусов в Украину. Изменения коснулись экологических требований при ввозе коммерческих автомобилей. Если раньше ввоз грузовиков или автобусов был ограничен нормами "Евро 5", то теперь для юридических лиц это значение снижено до "Евро 3".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Закон вводит новые правила на период действия военного положения, а также в течение двенадцати месяцев после его прекращения или отмены, но не позднее 31 декабря 2023 года. Нормы закона распространяются только на грузовые автомобили и автобусы. Ввести в Украину автомобиль экологического стандарта "Евро 3" смогут только юридические лица, для физлиц по-прежнему действует ограничение – не ниже "Евро 5". Ввезенную машину собственник не может продавать на протяжении трех лет.

Под экологическими нормами принято подразумевать набор значений показателей вредных выбросов в атмосферу, которым должны соответствовать двигатели внутреннего сгорания автомобиля. Экологический стандарт "Евро 3" введен для автомобилей с 2000 года выпуска, норма "Евро 5" – с 2008 года.

Ранее мы писали, что завод "Еврокар" возобновляет производство автомобилей Skoda в Украине. Первые экземпляры после российского вторжения на автозаводе в Закарпатской области будут собраны уже в июне.

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