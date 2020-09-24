Украинских туристов со скандалом сняли с рейса Киев-Анталия: думали, правила не для них

Для семейной пары отдых так и не состоялся
Украинских туристов сняли с рейса в Турцию за отказ надеть маску в салоне самолета. Муж и жена грубо проигнорировали просьбу стюардессы надеть защитную маску. Они решили, что правила карантина и безопасности не для них. Инцидент произошел 20 сентября, утром на рейсе Киев-Анталия. О нем сообщила на своей странице в Facebook начальник управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Леся Войтицкая.
На просьбу надеть маску супруги в хамской манере ответили: "На *** ее себе надень".
Далее для мужа и жены события пошли не по их сценарию. Через полчаса пограничники вывели их под аплодисменты пассажиров из самолета. Еще 30 минут в багажном отделении пытались найти их чемоданы, а потом самолет улетел.
"Час задержки рейса. Скорее всего, еще и штраф за это заплатят. Вот так вежливость и маска могли спасти людям отпуск. Но что-то пошло не так", - написала Леся Войтицкая.
В комментариях украинцы высказали свое мнение по поводу этого инцидента.
Как мы ранее писали, скандал с украинкой, которая гуляла по крылу самолета, получил яркий финал.