Українських туристів зі скандалом зняли з рейсу Київ-Анталія: думали, правила не для них

Українських туристів зняли з рейсу в Туреччину за відмову надіти маску в салоні літака. Чоловік і дружина грубо проігнорували прохання стюардеси одягти захисну маску. Вони вирішили, що правила карантину і безпеки не для них. Інцидент стався 20 вересня, вранці на рейсі Київ-Анталія. Про нього повідомила на своїй сторінці в Facebook начальник управління по зв'язках з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Леся Войтицька.

На прохання надіти маску подружжя у хамській манері відповіли: "На *** собі одягни".

Далі для чоловіка і дружини події пішли не за їх сценарієм. Через півгодини прикордонники вивели їх під оплески пасажирів з літака. Ще 30 хвилин в багажному відділенні намагалися знайти їхні валізи, а потім літак полетів.

"Час затримки рейсу. Швидше за все, ще й штраф за це заплатять. Ось так ввічливість і маска могли врятувати людям відпустку. Але щось пішло не так", - написала Леся Войтицька.

В коментарях українці висловили свою думку з приводу цього інциденту.

Цікаво, що невігласи пішли саме туди, куди вони пропонували надягнути маску.

Багато чого залежить не від пасажирів, а від стюардес. Ми летіли з Анталії 5 днів тому, один "грамотєй" зреагував тільки на зауваження сюардеси перед посадкою в Борисполі. До того часу він хмикав, відмовчувався, маску витягнув з сумки і причепив на вухо, але не вдівав. Стюардеси ходили по салону і робили вигляд, що не помічають. Таке.

Ще б заборону на в''їзд на завжди. і хай натягує собі що завгодно в Затоці, якщо вистачить коштів, звичайно.

Ці розумники дуже швидко лечаться, коли доводиться сплатити штраф за відсутність маски.

В Індонезії це 35 євро, якщо маски ні на обличчі, просто на вулиці під відкритим небом, і більше 100 - в громадському.

Як ми раніше писали, скандал з українкою, яка гуляла по крилу літака, що отримав яскравий фінал.