Українських туристів зі скандалом зняли з рейсу Київ-Анталія: думали, правила не для них

Для сімейної пари відпочинок так і не відбувся
Українських туристів зняли з рейсу в Туреччину за відмову надіти маску в салоні літака. Чоловік і дружина грубо проігнорували прохання стюардеси одягти захисну маску. Вони вирішили, що правила карантину і безпеки не для них. Інцидент стався 20 вересня, вранці на рейсі Київ-Анталія. Про нього повідомила на своїй сторінці в Facebook начальник управління по зв'язках з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Леся Войтицька.
На прохання надіти маску подружжя у хамській манері відповіли: "На *** собі одягни".
Далі для чоловіка і дружини події пішли не за їх сценарієм. Через півгодини прикордонники вивели їх під оплески пасажирів з літака. Ще 30 хвилин в багажному відділенні намагалися знайти їхні валізи, а потім літак полетів.
"Час затримки рейсу. Швидше за все, ще й штраф за це заплатять. Ось так ввічливість і маска могли врятувати людям відпустку. Але щось пішло не так", - написала Леся Войтицька.
В коментарях українці висловили свою думку з приводу цього інциденту.
Як ми раніше писали, скандал з українкою, яка гуляла по крилу літака, що отримав яскравий фінал.