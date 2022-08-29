В украинских супермаркетах подорожал сахар: какая сейчас цена

В Украине сахар заметно подорожал. По состоянию на 29 августа, его средняя цена составляет 32,76 грн/кг. Такая цена на 2,34 грн/кг больше, чем в июле.
Об этом сообщает "Минфин".
По данным, в отдельных сетях супермаркетов цена на кристаллический сахар составляет:
В частности, в июле среднемесячная цена на сахар кристаллический была такой:
В последний раз сахар подешевел в январе. А именно с декабрьской цены 26,37 он уменьшился до январской 25,78. Дальше был только рост:
Также цены на другие продукты сейчас такие:
Ранее украинцам рассказывали, что будет с ценами на картофель.
Также мы писали, что в Украине заметно изменилась стоимость огурцов.