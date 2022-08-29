В українських супермаркетах подорожчав цукор: яка зараз ціна

За даними, в окремих мережах супермаркетів ціна на кристалічний цукор складає:

Auchan - 31,50 грн/кг;

Metro - 33,89 грн/кг;

Varus - 32,90 грн/кг.

Зокрема, у липні середньомісячна ціна на цукор кристалічний була такою:

за 1 кг - 30,42;

за 3 кг - 91,32.

Востаннє цукор дешевшав у січні. А саме з грудневої ціни 26,37 він зменшився до січневої 25,78. Далі було тільки зростання:

лютий - 26,23 грн/кг;

березень - 26,25 грн/кг;

квітень - 26,5 грн/кг;

травень - 27,05 грн/кг;

червень - 29,52 грн/кг;

липень - 30,42 грн/кг;

серпень - 31,26 грн/кг (це дані на 1 серпня, тому після цього ціна зросла на 1,5 грн).

Ціна на цукор в Україні (скрін)

Також ціни на інші продукти зараз такі: