В українських супермаркетах подорожчав цукор: яка зараз ціна

В Україні цукор помітно подорожчав. Станом на 29 серпня, його середня ціна становить 32,76 грн/кг. Така ціна на 2,34 грн/кг більше, ніж у липні.
Про це повідомляє "Мінфін".
За даними, в окремих мережах супермаркетів ціна на кристалічний цукор складає:
Зокрема, у липні середньомісячна ціна на цукор кристалічний була такою:
Востаннє цукор дешевшав у січні. А саме з грудневої ціни 26,37 він зменшився до січневої 25,78. Далі було тільки зростання:
Також ціни на інші продукти зараз такі:
Раніше українцям розповідали, що буде з цінами на картоплю.
Також ми писали, що в Україні помітно змінилася вартість огірків.