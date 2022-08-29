В украинских супермаркетах подорожал сахар: какая сейчас цена

В Украине сахар заметно подорожал. По состоянию на 29 августа, его средняя цена составляет 32,76 грн/кг. Такая цена на 2,34 грн/кг больше, чем в июле.

Об этом сообщает "Минфин" .

По данным, в отдельных сетях супермаркетов цена на кристаллический сахар составляет:

Auchan - 31,50 грн/кг;

Metro - 33,89 грн/кг;

Varus - 32,90 грн/кг.

В частности, в июле среднемесячная цена на сахар кристаллический была такой:

за 1 кг - 30,42;

за 3 кг - 91,32.

В последний раз сахар подешевел в январе. А именно с декабрьской цены 26,37 он уменьшился до январской 25,78. Дальше был только рост:

февраль - 26,23 грн/кг;

март - 26,25 грн/кг;

апрель - 26,5 грн/кг;

май - 27,05 грн/кг;

июнь - 29,52 грн/кг;

июль - 30,42 грн/кг;

август - 31,26 грн/кг (это данные на 1 августа, поэтому после этого цена выросла на 1,5 грн).

Цена на сахар в Украине (скрин)

Также цены на другие продукты сейчас такие: