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В украинских супермаркетах подорожал сахар: какая сейчас цена

Новина українською →
Понедельник 29 августа 2022 14:52
В украинских супермаркетах подорожал сахар: какая сейчас цена Цена на сахар в Украине выросла (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине сахар заметно подорожал. По состоянию на 29 августа, его средняя цена составляет 32,76 грн/кг. Такая цена на 2,34 грн/кг больше, чем в июле.

Об этом сообщает "Минфин".

По данным, в отдельных сетях супермаркетов цена на кристаллический сахар составляет:

  • Auchan - 31,50 грн/кг;
  • Metro - 33,89 грн/кг;
  • Varus - 32,90 грн/кг.

В частности, в июле среднемесячная цена на сахар кристаллический была такой:

  • за 1 кг - 30,42;
  • за 3 кг - 91,32.

В последний раз сахар подешевел в январе. А именно с декабрьской цены 26,37 он уменьшился до январской 25,78. Дальше был только рост:

  • февраль - 26,23 грн/кг;
  • март - 26,25 грн/кг;
  • апрель - 26,5 грн/кг;
  • май - 27,05 грн/кг;
  • июнь - 29,52 грн/кг;
  • июль - 30,42 грн/кг;
  • август - 31,26 грн/кг (это данные на 1 августа, поэтому после этого цена выросла на 1,5 грн).

В украинских супермаркетах подорожал сахар: какая сейчас ценаЦена на сахар в Украине (скрин)

Также цены на другие продукты сейчас такие:

  • гречка - 94,70 грн/кг;
  • пшено - 31,10 грн/кг;
  • рис длинный - 68,49 грн/кг;
  • вермишель длинная - 28,51 грн/кг;
  • масло рафинированное - 61,52 грн/кг;
  • мука пшеничная - 23,01 грн/кг.

Ранее украинцам рассказывали, что будет с ценами на картофель.

Также мы писали, что в Украине заметно изменилась стоимость огурцов.

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