В украинских супермаркетах подорожал сахар: какая сейчас цена
Цена на сахар в Украине выросла (freepik)
В Украине сахар заметно подорожал. По состоянию на 29 августа, его средняя цена составляет 32,76 грн/кг. Такая цена на 2,34 грн/кг больше, чем в июле.
Об этом сообщает "Минфин".
По данным, в отдельных сетях супермаркетов цена на кристаллический сахар составляет:
- Auchan - 31,50 грн/кг;
- Metro - 33,89 грн/кг;
- Varus - 32,90 грн/кг.
В частности, в июле среднемесячная цена на сахар кристаллический была такой:
- за 1 кг - 30,42;
- за 3 кг - 91,32.
В последний раз сахар подешевел в январе. А именно с декабрьской цены 26,37 он уменьшился до январской 25,78. Дальше был только рост:
- февраль - 26,23 грн/кг;
- март - 26,25 грн/кг;
- апрель - 26,5 грн/кг;
- май - 27,05 грн/кг;
- июнь - 29,52 грн/кг;
- июль - 30,42 грн/кг;
- август - 31,26 грн/кг (это данные на 1 августа, поэтому после этого цена выросла на 1,5 грн).
Цена на сахар в Украине (скрин)
Также цены на другие продукты сейчас такие:
- гречка - 94,70 грн/кг;
- пшено - 31,10 грн/кг;
- рис длинный - 68,49 грн/кг;
- вермишель длинная - 28,51 грн/кг;
- масло рафинированное - 61,52 грн/кг;
- мука пшеничная - 23,01 грн/кг.
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