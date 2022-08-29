В українських супермаркетах подорожчав цукор: яка зараз ціна
Ціна на цукор в Україні зросла (freepik)
В Україні цукор помітно подорожчав. Станом на 29 серпня, його середня ціна становить 32,76 грн/кг. Така ціна на 2,34 грн/кг більше, ніж у липні.
Про це повідомляє "Мінфін".
За даними, в окремих мережах супермаркетів ціна на кристалічний цукор складає:
- Auchan - 31,50 грн/кг;
- Metro - 33,89 грн/кг;
- Varus - 32,90 грн/кг.
Зокрема, у липні середньомісячна ціна на цукор кристалічний була такою:
- за 1 кг - 30,42;
- за 3 кг - 91,32.
Востаннє цукор дешевшав у січні. А саме з грудневої ціни 26,37 він зменшився до січневої 25,78. Далі було тільки зростання:
- лютий - 26,23 грн/кг;
- березень - 26,25 грн/кг;
- квітень - 26,5 грн/кг;
- травень - 27,05 грн/кг;
- червень - 29,52 грн/кг;
- липень - 30,42 грн/кг;
- серпень - 31,26 грн/кг (це дані на 1 серпня, тому після цього ціна зросла на 1,5 грн).
Ціна на цукор в Україні (скрін)
Також ціни на інші продукти зараз такі:
- гречка - 94,70 грн/кг;
- пшоно - 31,10 грн/кг;
- рис довгий - 68,49 грн/кг;
- вермішель довга - 28,51 грн/кг;
- олія рафінована - 61,52 грн/кг;
- борошно пшеничне - 23,01 грн/кг.
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