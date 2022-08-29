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В українських супермаркетах подорожчав цукор: яка зараз ціна

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Понеділок 29 серпня 2022 14:52
В українських супермаркетах подорожчав цукор: яка зараз ціна Ціна на цукор в Україні зросла (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні цукор помітно подорожчав. Станом на 29 серпня, його середня ціна становить 32,76 грн/кг. Така ціна на 2,34 грн/кг більше, ніж у липні.

Про це повідомляє "Мінфін".

За даними, в окремих мережах супермаркетів ціна на кристалічний цукор складає:

  • Auchan - 31,50 грн/кг;
  • Metro - 33,89 грн/кг;
  • Varus - 32,90 грн/кг.

Зокрема, у липні середньомісячна ціна на цукор кристалічний була такою:

  • за 1 кг - 30,42;
  • за 3 кг - 91,32.

Востаннє цукор дешевшав у січні. А саме з грудневої ціни 26,37 він зменшився до січневої 25,78. Далі було тільки зростання:

  • лютий - 26,23 грн/кг;
  • березень - 26,25 грн/кг;
  • квітень - 26,5 грн/кг;
  • травень - 27,05 грн/кг;
  • червень - 29,52 грн/кг;
  • липень - 30,42 грн/кг;
  • серпень - 31,26 грн/кг (це дані на 1 серпня, тому після цього ціна зросла на 1,5 грн).

В українських супермаркетах подорожчав цукор: яка зараз цінаЦіна на цукор в Україні (скрін)

Також ціни на інші продукти зараз такі:

  • гречка - 94,70 грн/кг;
  • пшоно - 31,10 грн/кг;
  • рис довгий - 68,49 грн/кг;
  • вермішель довга - 28,51 грн/кг;
  • олія рафінована - 61,52 грн/кг;
  • борошно пшеничне - 23,01 грн/кг.

Раніше українцям розповідали, що буде з цінами на картоплю.

Також ми писали, що в Україні помітно змінилася вартість огірків.

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