Украинских школьников в Польше с 1 сентября ждут новшества: что изменится

Для всех учащихся в польских школах меняют учебный план предмета "Образование для безопасности", который с сентября будет включать больше элементов, связанных с обороной. Будут изучать разборку и сборку оружия, использование пневматики, как реагировать на угрозы из-за боевых действий.

Но новом уроке "История и современность" школьников будут знакомить с историческими событиями после 1945 года в Польше и мире, в том числе и в новейшем периоде. Так, например, ученикам расскажут о пандемии COVID-19, о Смоленской катастрофе, и прочее.

Будет обновление и экзамена на получение аттестата зрелости - "матуры". В частности, на его сдачу ученикам дадут больше времени, при этом самих заданий тоже будет больше.

Для того, чтобы освободиться от посещений физкультуры, школьникам нужна будет соответствующая справка от врача-специалиста, а не семейного доктора.

Как пишет Dziennik Polski, к такому новшеству Миноборазования Польши подтолкнула снижение посещаемости этих уроков с "липовыми" справками без основательного медобследования.

А вот родители учеников, в свою очередь, жалуются на учителей физкультуры и скучные занятия, что "не побуждает молодежь к активности", а также на плохое состояние спортзалов в школах.