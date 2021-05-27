Для украинских школьников хотят меньше контрольных и домашек на дистанционке

Такое мнение чиновник высказал после общения с учениками разных возрастов в рамках выездного заседания Комитета по вопросам образования, науки и инноваций, который проходил на базе госпредприятия "Международный детский центр "Артек".

В частности, дети пожаловались Шкарлету на значительное количество домашек и контрольных, а также "умело аргументировали свою позицию и указывали на выявленные ими недостатки" образовательного процесса.

После этого глава МОН указал на необходимость "выдерживать баланс".

Министр убежден, что это позволит не перекладывать на школьников "всю ответственность за изучение того или иного предмета".

"К тому же существует немало форм контроля усвоенных учениками знаний на основе интерактивных подходов", - отметил он.