Для украинских школьников будут проводить уроки математики онлайн: все бесплатно

Украинским детям предоставляется возможность заниматься онлайн математикой бесплатно.
Об этом сообщает Минцифра.
"Заботимся, чтобы школьники не отставали от образовательного процесса и вовремя получали необходимые знания. Онлайн-школа МАТЕМА продолжает учить детей бесплатно", - говорится в сообщении.
Уже с этого понедельника для учащихся 1–10 классов в онлайн-школе интенсивность занятий увеличится в соответствии с уровнем школьной программы.
Поэтому ученики 1-6 классов будут иметь по 2 урока по математике в неделю, а 7-10 классов - по 2 урока алгебры и геометрии. Для учащихся 11 классов вскоре стартует подготовка к ЗНО по математике.
Расписание уроков в чате, которое будет напоминать вам о начале занятий
"Изучайте математику на YouTube-канале школы в фиксированное время и выполняйте домашние задания", - советуют детям.
Напомним, что Шкарлет анонсировал порядок завершения учебного года в условиях войны.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber.
Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!