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Для украинских школьников будут проводить уроки математики онлайн: все бесплатно

Фото: Дети смогут заниматься математикой онлайн (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украинским детям предоставляется возможность заниматься онлайн математикой бесплатно.

Об этом сообщает Минцифра.

"Заботимся, чтобы школьники не отставали от образовательного процесса и вовремя получали необходимые знания. Онлайн-школа МАТЕМА продолжает учить детей бесплатно", - говорится в сообщении.

Уже с этого понедельника для учащихся 1–10 классов в онлайн-школе интенсивность занятий увеличится в соответствии с уровнем школьной программы.

Поэтому ученики 1-6 классов будут иметь по 2 урока по математике в неделю, а 7-10 классов - по 2 урока алгебры и геометрии. Для учащихся 11 классов вскоре стартует подготовка к ЗНО по математике.

Расписание уроков в чате, которое будет напоминать вам о начале занятий

"Изучайте математику на YouTube-канале школы в фиксированное время и выполняйте домашние задания", - советуют детям.

Напомним, что Шкарлет анонсировал порядок завершения учебного года в условиях войны.

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