Шкарлет анонсировал порядок завершения учебного года в условиях войны
Министр образования и науки Сергей Шкарлетт разъяснил схему, по которой планируют завершить учебный год в школах в условиях войны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра.
"В настоящее время мы нарабатываем алгоритм, и в ближайшее время приказом Министерства образования и науки Украины будут утверждены методические рекомендации по отдельным вопросам завершения учебного года в условиях военного положения", – говорится в заявлении.
Шкарлет анонсировал появление рекомендаций, в которых объяснят процедуру выдачи свидетельств о базовом и полном общем среднем образовании. Документы обязательно получат все выпускные 9-го и 11-го классов, независимо от места пребывания.
Анонсированный документ урегулирует вопросы получения документов и для внутриперемещенных учащихся. Также свидетельства получат и школьники, выехавшие за пределы Украины.
К слову, Соединенные Штаты собрались принять до 100 тысяч беженцев из Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.