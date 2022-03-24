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Шкарлет анонсировал порядок завершения учебного года в условиях войны

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Киев, Четверг 24 марта 2022 16:41
Шкарлет анонсировал порядок завершения учебного года в условиях войны Фото: Выпускники-2022 обязательно получат свидетельства о среднем образовании (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр образования и науки Сергей Шкарлетт разъяснил схему, по которой планируют завершить учебный год в школах в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра.

"В настоящее время мы нарабатываем алгоритм, и в ближайшее время приказом Министерства образования и науки Украины будут утверждены методические рекомендации по отдельным вопросам завершения учебного года в условиях военного положения", – говорится в заявлении.

Шкарлет анонсировал появление рекомендаций, в которых объяснят процедуру выдачи свидетельств о базовом и полном общем среднем образовании. Документы обязательно получат все выпускные 9-го и 11-го классов, независимо от места пребывания.

Анонсированный документ урегулирует вопросы получения документов и для внутриперемещенных учащихся. Также свидетельства получат и школьники, выехавшие за пределы Украины.

К слову, Соединенные Штаты собрались принять до 100 тысяч беженцев из Украины.

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Минобразования школа Сергей Шкарлет
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