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Для українських школярів будуть проводити уроки математики онлайн: все безкоштовно

Фото: Діти зможуть займатися математикою онлайн (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Українським дітям надають можливість займатися онлайн математикою безкоштовно.

Про це повідомляє Мінцифра.

"Турбуємося, щоб школярі не відставали від освітнього процесу та вчасно здобували необхідні знання. Онлайн-школа МАТЕМА продовжує навчати дітей безплатно", - сказано у повідомленні.

Вже з цього понеділка для учнів 1–10 класів в онлайн-школі інтенсивність занять збільшиться відповідно до рівня шкільної програми.

Тож учні 1–6 класів матимуть по 2 уроки з математики на тиждень, а 7–10 класів - по 2 уроки алгебри та геометрії. Для учнів 11 класів невдовзі стартує підготовка до ЗНО з математики.

Розклад уроків у чатботі, який буде нагадувати вам про початок занять.

"Вивчайте математику на YouTube-каналі школи у фіксований час та виконуйте домашні завдання", - радять дітям.

Нагадаємо, що Шкарлет анонсував порядок завершення навчального року в умовах війни.

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