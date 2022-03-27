Для українських школярів будуть проводити уроки математики онлайн: все безкоштовно

"Турбуємося, щоб школярі не відставали від освітнього процесу та вчасно здобували необхідні знання. Онлайн-школа МАТЕМА продовжує навчати дітей безплатно", - сказано у повідомленні.

Вже з цього понеділка для учнів 1–10 класів в онлайн-школі інтенсивність занять збільшиться відповідно до рівня шкільної програми.

Тож учні 1–6 класів матимуть по 2 уроки з математики на тиждень, а 7–10 класів - по 2 уроки алгебри та геометрії. Для учнів 11 класів невдовзі стартує підготовка до ЗНО з математики.

Розклад уроків у чатботі, який буде нагадувати вам про початок занять.

"Вивчайте математику на YouTube-каналі школи у фіксований час та виконуйте домашні завдання", - радять дітям.