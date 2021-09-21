В украинских школах появятся воспитатели безопасности: что они будут делать

Новшество внедряется в рамках проекта "Безопасное детство", направленное "на создание безопасной среды для детей, защиты их прав и законных интересов"

Дело в том, что с начала этого года в Украине было зарегистрировано почти 3 тысячи уголовных правонарушений, совершенных или детьми, или с их участием. При этом количество преступлений против самих детей - такое же.

Павличенко также отметила, что министерство планирует усиливать и увеличивать полицейское присутствие в школах.

Что будут делать воспитатели безопасности в школах

"Это будут не полицейские, а воспитатели, которые пройдут соответствующий отбор и обучение на базе учебных заведений системы МВД. Они будут понимать специфику работы с детьми ориентироваться в тех проблемах, которые сегодня есть, в том числе в законодательной плоскости, а также ориентироваться на международные практики", - пояснила замглавы МВД.

Такие воспитатели станут передавать "копам" информацию, требующую реагирования, и станут работать "в тесном контакте" с правоохранителями для создания безопасной среды в школе.

Павличенко добавила, что если школы небольшие и расположенные рядом, то на несколько учебных заведений может быть один воспитатель безопасности.