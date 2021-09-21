Онлайна не будет. Какие области решили закрыть школы в "желтой" зоне: список

Согласно решению госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, начиная с 23 сентября Украина переходит в "желтую" зону . Согласно новым ограничениям, учебные заведения смогут продолжить работу при условии 80% вакцинированного персонала по крайней мере одной дозой.

Подробнее о том, какие области приняли решение закрыть учебные заведения - в материале РБК-Украина ниже.

Киевская область

Согласно последним данным по вакцинации в Киеве - все школы города продолжат работу, поскольку показатели прививки сотрудников перешли за 80%.

Ивано-Франковская область

Согласно информации ОГА, сегодня в области лишь 123 образовательных учреждения с 1066 вакцинировали более 80% преподавателей.

Одесская область

По словам главы городского департамента образования и науки Елены Буйневич, только 78 школ имеют по меньшей мере 80% вакцинированных сотрудников. По состоянию на 20 сентября в области привито 70% педагогов.

Черновицкая область

Согласно информации Черновицкой ОГА, 22 учебные заведения области имеют 100% вакцинированного персонала, в связи с чем они будут иметь возможность продолжить работу даже в случае перехода в "красную зону". 240 школ привили более 80% педагогов и только 51 заведение не соответствует требованиям Минздрава.

Львовская область

Согласно информации городского головы департамента образования и науки Олега Паска:

Стрыйский район - 22,3% школ вакцинировали более 80% персонала;

Червоноградский район - 21,4% школ вакцинировали более 80% персонала;

Дрогобычский район - 20% школ вакцинировали более 80% персонала;

Яворовский район - 15,3% школ вакцинировали более 80% персонала;

Золочевский район - 14,4% школ вакцинировали более 80% персонала;

Самборский район - 6,2% школ вакцинировали более 80% персонала;

Львовский район - 2,6% школ вакцинировали более 80% персонала.

Ровенская область

Согласно информации ОГА, 187 учебных заведений продолжат работу после перехода в "желтую" зону. В частности, часть заведений уже постепенно приближается к соответствующему показателю. Всего в области вакцинировались 51% от всех педагогов.

Запорожская область

По словам главы ОГА Александра Старуха, сегодня в области вакцинировано:

56% работников дошкольного образования;

58% работников учреждений среднего образования;

59% работников учреждений высшего образования;

52% работников учреждений внешкольного образования;

50% работников профессионального образования.