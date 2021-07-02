На украинских рынках стремительно снизилась цена на малину: сколько стоит ягода

В Украине на этой неделе заметно подешевела малина. Снижение цен связывают с увеличением предложения на рынке.

Так, сейчас практически все хозяйства южных областей приступили к сбору урожая ягоды. Также свои коррективы внесла и погода.

Кроме того, на всей территории страны установилась теплая и солнечная погода, что заметно поспособствовало ее быстрому созреванию.

Цена на малину?

Оптовые партии малины поступают в продажу по 60-120 грн/кг, что в среднем на 48% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время несмотря на стремительное снижение цен, на сегодня малина на украинском рынке предлагается к продаже в среднем в 1,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Как рассказали производители, цены на ягоду продолжат снижаться и дальше.

Польза малины

Ягода содержит большое количество витамина С и не теряет целебные свойства после термической обработки, поэтому она незаменима при простудных заболеваниях.

Кроме того, в малине содержится салициловая кислота, которая обладает жаропонижающим действием. Поэтому малина по праву считается "натуральным аспирином". Но в отличие от лекарств, ягоды не раздражают слизистую желудка.

Включение в рацион ягод способно улучшить аппетит и положительно влияет на питание мозга и сердечно-сосудистой системы — все из-за фруктозы и глюкозы, которые содержатся в малине.

Калорийность малины достаточно низкая - 46 ккал, что дает возможность есть ее при похудении без вреда для фигуры.