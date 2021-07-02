На українських ринках стрімко знизилась ціна на малину: скільки коштує ягода

В Україні на цьому тижні помітно подешевшала малина. Зниження цін пов'язують зі збільшенням пропозиції на ринку.

Так, наразі практично усі господарства південних областей приступили до збору врожаю ягоди. Також свої корективи внесла і погода.

Окрім того, на всій території країни встановилася тепла і сонячна погода, що помітно посприяло її швидкому дозріванню.

Ціна на малину?

Оптові партії малини надходять у продаж по 60-120 грн/кг, що в середньому на 48% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Водночас не зважаючи на стрімке зниження цін, на сьогодні малина на українському ринку пропонується до продажу в середньому в 1,7 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Як розповіли виробники, ціни на ягоду продовжать знижуватися і далі.

Користь малини

Ягода містить велику кількість вітаміну С і не втрачає цілющі властивості після термічної обробки, тому вона незамінна при простудних захворюваннях.

Крім того, в малині міститься саліцилова кислота, яка має жарознижувальну дію. Тому малина по праву вважається "натуральним аспірином". Але на відміну від ліків, ягоди не подразнюють слизову шлунка.

Включення в раціон ягід здатне поліпшити апетит і позитивно впливає на живлення мозку і серцево-судинної системи — все через фруктозу і глюкозу, які містяться у малині.

Калорійність малини досить низька — 46 ккал, що дає можливість є її при схудненні без шкоди для фігури.