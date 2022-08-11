На украинских рынках дорожает популярный овощ, который покупают все: какая сейчас цена

На этой неделе на украинских рынках выросла цена на белокочанную капусту. Основной причиной ценового роста стало завершение сезона реализации средних сортов овощей.

Какова цена

Скачок цен эксперты связывают с началом периода межсезонья: средние сорта капусты постепенно уходят с рынка, а сбор поздних фермеры планируют начать в последнюю неделю августа.

В результате цены на качественную белокочанную капусту на текущей неделе выросли до 22-27 грн/кг, что в среднем на 10% выше, чем неделей ранее.

Снизится ли стоимость

Также специалисты отмечают, что на сегодня белокочанная капуста в Украине стоит в среднем в 6 раз дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, фермеры заявляют, что надеяться на снижение цен в начале осени, скорее всего, не стоит.

В частности, небольшой спад цен возможен только в начале жатвы, затем цена будет только повышаться.

Добавим, что сейчас продолжается сезон консервации и многие хозяйки заготавливают разнообразные салаты с капустой на зиму. В кочанах этого овоща содержатся ценные витамины, клетчатка и микроэлементы. Опытные хозяйки знают, что в консервированной капусте много полезных веществ и заготавливают на зиму побольше банок.

Общие признаки хорошей капусты для консервации: она должна быть плотной, весомой, со свежими листьями. Не стоит покупать кочан, если на нем заметна какая-то сухость, вялость или чрезмерная твердость.

Капусту рекомендуется покупать только в проверенных магазинах, потому что она склонна к накоплению нитратов. Кочан должен быть белого цвета, но если он слишком крупный, то, скорее всего этот овощ выращивался на нитратах.