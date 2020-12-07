Украинских пенсионеров предупредили о проблемах со стажем: могут не учесть

Пенсионеров предупредили о проблемах с учетом стажа при начислении пенсий. Так, в Министерстве юстиции рассказали, куда обращаться, если период учебы не хотят засчитывать в страховой стаж.

Так, в Facebook Минюста рассказали о прецеденте, который случился в Днепропетровской области. Мужчина обратился в суд из-за неучтенного стажа и выиграл дело.

Но при учете учебы нужно помнить о важном нюансе. В стаж идет только период до 1 января 2004 года.

"В соответствии с пунктом "д" части третьей статьи 56 Закона Украины "О пенсионном обеспечении" в стаж работы засчитывается обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре", - напомнили в Минюсте.

А вот после 1 января 2004 года время обучения уже не учитывается в стаж, ведь начиная с этой даты студенты уже не подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Если же период вашей учебы (до 1 января 2004 года) не записан в трудовой книжке, в орган ПФУ нужно предоставить копию диплома или же справку с места учебы.

Если же в учете периода учебы в стаж вам все же отказывают, стоит обращаться в суд, чтобы обжаловать действия органов Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы писали, что украинцев предупредили о нюансах со льготными пенсиями.

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