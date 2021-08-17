В українських магазинах виявили небезпечне печиво: у складі - суцільна отрута
На прилавках українських магазинів і ринків продається небезпечне печиво, у складі якого суцільні "Е-шки", які виробники вже навчилися маскувати іншими, незрозумілими для простих людей словами.
Про це розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов, повідомляє "Україна 24".
За словами експерта, більшість українців не може собі дозволити розщедритися на якісні солодощі, а "смаколиків" хочеться. Під час однієї з перевірок в Одесі Несміянов був шокований "знахідками".
"Люди йдуть, купують, щоб розслабитися, але там їх чекає катастрофа. Був в Одесі з перевірками: заходжу в магазин на Привозі, все красиво, хороший асортимент. Коробку піднімаю - 4 дні прострочки. Читаю склад, написано "Київські солодощі", але місто - виробник Харків", - розповів експерт.
А ось в складі чого тільки немає - Е102, Е110, Е122, Е124. Несміянов стверджує, що після такого маркування на етикетці слід дописувати попередження те саме, що пишуть на сигаретних пачках. Наприклад, "впливає на активність і увагу дітей" або "викликає алергічну реакцію". При цьому ціна продукту не низька - більше сотні за кілограм.
"Питання до Держпродспоживслужби: хто перевіряє маркування? Закон про маркування ввели, про якість і безпеку продуктів ввели, а людям все одно ось це продають", - запитує Максим Несміянов.
Часто, щоб не писати "Е-шки", їх приховують під термінами, наприклад, "сорбат калію" або "уротропін".
"Коли купуєте солодощі, дивіться, яка кількість емульгаторів використовувалося, що використовувалося як замінник какао-масла, що замість цукру, читайте склад... Соєвий лецитин в добавках, навіть якщо цукерки красиві й презентабельні", - додав він і порадив українцям готувати печиво вдома.
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