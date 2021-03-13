Для украинских льготников утвердили стоимость путевки в 2021 году: какие суммы и для кого именно

В Украине установили предельную стоимость путевок на лечебные курорты и в санатории для некоторых льготных категорий граждан в 2021 году.
Об этом передали на Facebook-странице Департамента социальной защиты населения Львовской ОГА.
Лимиты на стоимость путевки (койко-дня) за предоставление услуг по санаторно-курортному лечению некоторым льготникам в текущем году было установлено министерством социальной политики Украины.
Соответствующий приказ №104 Министерства социальной политики от 25.02.2021 был зарегистрирован в Министерстве юстиции 4.03.2021 под №290/35912.
Как сообщалось, ранее туристы рассказали, как работает страховка для путешествий по Украине, и почему эта услуга невостребованная.
Напомним также, что недавно в Минсоцполитики назвали количество получателей льгот и субсидий в Украине.