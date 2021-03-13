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Для украинских льготников утвердили стоимость путевки в 2021 году: какие суммы и для кого именно

Автор: Владимир Костырин

В Украине установили предельную стоимость путевок на лечебные курорты и в санатории для некоторых льготных категорий граждан в 2021 году.

Об этом передали на Facebook-странице Департамента социальной защиты населения Львовской ОГА.

Лимиты на стоимость путевки (койко-дня) за предоставление услуг по санаторно-курортному лечению некоторым льготникам в текущем году было установлено министерством социальной политики Украины.

Какие именно будут граничные цены и для кого:

  • для лиц с инвалидностью вследствие общего заболевания и лиц с инвалидностью с детства: 8316,0 (462,0) гривен без НДС;
  • для лиц с инвалидностью с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга из числа лиц с инвалидностью вследствие общего заболевания и лиц с инвалидностью с детства: 25165,0 (719,0) гривен без НДС;
  • Для граждан, сопровождающих лиц с инвалидностью I группы (за исключением лиц с инвалидностью с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга): 6966,0 (387,0) гривен с НДС.

Соответствующий приказ №104 Министерства социальной политики от 25.02.2021 был зарегистрирован в Министерстве юстиции 4.03.2021 под №290/35912.

Как сообщалось, ранее туристы рассказали, как работает страховка для путешествий по Украине, и почему эта услуга невостребованная.

Напомним также, что недавно в Минсоцполитики назвали количество получателей льгот и субсидий в Украине.

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Новости Украины льготыкурортсанаторииМинистерство социальной политики
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