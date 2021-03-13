Для українських пільговиків затвердили вартість путівки в 2021 році: які суми і для кого саме

В Україні встановили граничну вартість путівок на лікувальні курорти і в санаторії для деяких пільгових категорій громадян у 2021 році.

Про це передали на Facebook -сторінці Департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА.

Відповідний наказ №104 Міністерства соціальної політики від 25.02.2021 був зареєстрований в Міністерстві юстиції 4.03.2021 під №290/35912.

Ліміти вартість путівки (ліжко-дня) за надання послуг із санаторно-курортного лікування деяким пільговикам у поточному році було встановлено міністерством соціальної політики України.

Як повідомлялося, раніше туристи розповіли, як працює страховка для подорожей по Україні, і чому ця послуга незатребувана.

Нагадаємо також, що нещодавно в Мінсоцполітики назвали кількість отримувачів пільг та субсидій в Україні.