Каждый третий: в Минсоцполитики назвали количество получателей льгот и субсидий

Фото: платежка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Почти 5 млн домохозяйств получают льготы и субсидии

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине жилищную субсидию получает более 3,1 млн домохозяйств. Еще почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Польше.

В то же время Государственная служба статистики оценивает количество домохозяйств в Украине на уровне 14,9 млн.

Таким образом, льготами и субсидиями пользуются примерно треть домохозяйств Украины (около 4,9 млн человек).

По данным пресс-службы Минсоцполитики, средний размер начислений субсидий за месяц составляет около 1633 грн.

Льготники получают скидку на уплату жилищно-коммунальных услуг от 25 до 100 процентов в зависимости от категории (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, чернобыльцы, дети войны и тому подобное).

Как сообщало РБК-Украина, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

Напомним, по данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине по 2020 год выросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ - на 56,3%.