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В украинских Карпатах есть угроза экологической катастрофы: все подробности

STYLERЖизнь    10.09.2019 - 21:45
В украинских Карпатах есть угроза экологической катастрофы: все подробности
Экологическая катастрофа в Карпатах (Коллаж РБК-Украина)

Экологи обнаружили опасное загрязнение в курортном поселке Славское

В поселке Славское, знаменитом курортном месте в украинских Карпатах, был зафиксирован несанкционированный выброс нечистот в реку. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции во Львовской области.

Как сообщили в ведомстве, были обнаружены несколько пластиковых труб, с помощью которых в местную речку Славку осуществлялся сброс канализационных стоков.

"При осуществлении государственного (надзора) контроля за соблюдением природоохранного законодательства на территории Славского поселкового совета работниками Государственной экологической инспекции во Львовской области совместно с общественным инспектором по охране окружающей среды была обнаружена пластиковая труба по улице Устияновича, что ведет в придорожную канаву вдоль дороги общего пользования. Следует отметить, что на момент проведения госконтроля происходил сброс канализационных стоков с последующим попаданием в реку Славка", - сказано в сообщении Госэкослужбы.

Канализационные стоки из второй трубы, которая была спрятана под бетонными блоками и переходила в придорожную канаву, были направлены в реку Опир.

Кроме того, при проверке у здания очистных сооружений экологи обнаружили утечку жидких нечистот в почву. Все образцы почвы были собраны для определения содержания загрязняющих веществ. Ведется расследование, чтобы установить круг лиц, которые причастны к загрязнению окружающей среды нечистотами.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Днепром целый город находится на грани экологической катастрофы.

А также рассказывали о том, что эколог объяснил, какие последствия могут быть для людей после ядерных взрывов в РФ.

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Новости Украины экологическая катастрофаКарпаты
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