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В українських Карпатах є загроза екологічної катастрофи: усі подробиці

STYLERЖиття    10.09.2019 - 21:45
В українських Карпатах є загроза екологічної катастрофи: усі подробиці
Екологічна катастрофа в Карпатах (Колаж РБК-Україна)

Екологи виявили небезпечне забруднення в курортному селищі Славське

У селищі Славське, знаменитому курортному місці в українських Карпатах, був зафіксований несанкціонований викид нечистот у річку. Про це повідомили в прес-службі Державної екологічної інспекції у Львівській області.

Як повідомили у відомстві, було виявлено кілька пластикових труб, за допомогою яких в місцеву річку Славку здійснювався скид каналізаційних стоків.

"При здійсненні державного (нагляду) контролю за дотриманням природоохоронного законодавства на території Славської селищної ради працівниками Державної екологічної інспекції в Львівській області спільно з громадським інспектором з охорони навколишнього середовища була виявлена пластикова труба по вулиці Устияновича, що веде в придорожню канаву вздовж дороги загального користування. Слід зазначити, що на момент проведення держконтролю відбувалося скидання каналізаційних стоків з подальшим потраплянням в річку Славка", - сказано в повідомленні Госэкослужбы.

Каналізаційні стоки з другої труби, яка була захована під бетонними блоками і переходила в придорожню канаву, були направлені в річку Опір.

Крім того, при перевірці біля будівлі очисних споруд екологи виявили витік рідких нечистот в грунт. Всі зразки грунту були зібрані для визначення вмісту забруднюючих речовин. Ведеться розслідування, щоб встановити коло осіб, які причетні до забруднення навколишнього середовища нечистотами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Дніпром ціле місто знаходиться на межі екологічної катастрофи.

А також розповідали про те, що еколог пояснив, які наслідки можуть бути для людей після ядерних вибухів в РФ.

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