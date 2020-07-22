Как в украинских храмах будут отмечать день Крещения Руси в этом году

Годовщина Крещения Руси-Украины впервые пройдет без традиционного крестного хода в этом году в связи с карантином из-за коронавируса. Такое решение приняли Православная церковь Украины и Украинская православная церковь (МП).

Большой праздник будут отмечать в храмах в условиях пандемии с соблюдением требований карантина. Об этом рассказал митрополит Епифаний, говорится на Facebook-странице ПЦУ.

Предстоятель украинской православной поместной церкви напомнил, что чествовать 1032-ю годовщину Крещения Руси-Украины верующие будут уже через неделю (27-28 июля).

Епифаний констатировал, что в связи с установленными ограничениями на проведение массовых религиозных мероприятий Церковь не сможет провести крестный ход, а также не будет и традиционного паломничества верующих в Киев.

Празднование в храмах Украины проведут на епархиальном и приходском уровнях с соблюдением карантинных требований о социальной дистанции не менее 1,5 м, при пребывании в церкви не более одного человека на 5 "квадратов" площади здания, использования средств защиты (маски, санитайзеры).

В Киеве 27 июля будет совершено праздничное Всенощное бдение в кафедральном Михайловском Златоверхом соборе, а 28 июля утром - Божественная литургия и молебен у памятника князю Владимиру.

"Несмотря на все вынужденные ограничения, желаю украинцам сплоченности и единства, чтобы все мы, несмотря на расстояние, были объединены любовью к Богу и к ближним, к родной Церкви и украинскому народу", - сказал митрополит Епифаний.

Также предстоятель ПЦУ отметил, что крещение киевлян у вод реки Днепр в 988 году князем Владимиром Великим и дальнейшее распространение христианства на землях его государства "четко свидетельствуют тот исторический факт, что колыбелью крещения Руси стал именно город Киев, "второй Иерусалим", который с самого начала стал центром восточнославянской культуры и образования". Это Крещение закрепило христианство на уровне целого государства, благодаря чему Русь-Украина еще в Х веке стала частью европейской цивилизации.

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