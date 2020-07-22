Як в українських храмах відзначатимуть день Хрещення Русі в цьому році

Річниця Хрещення Руси-України вперше пройде без традиційної хресної ходи в цьому році у зв'язку із карантином через коронавірус. Таке рішення прийняли Православна церква України та Українська православна церква (МП).

Велике свято відзначатимуть у храмах в умовах пандемії з дотриманням вимог карантину. Про це розповів митрополит Епіфаній, йдеться на Facebook-сторінці ПЦУ.

Предстоятель української православної помісної церкви нагадав, що вшановувати 1032-ю річницю Хрещення Русі-України віряни будуть вже через тиждень (27-28 липня).

Епіфаній констатував, що згідно з установленими обмеженнями на проведення масових релігійних заходів Церква не зможе провести хресну ходу, а також не буде і традиційного паломництва вірян до Києва.

Святкування в храмах України проведуть на єпархіальному та парафіяльному рівнях з дотриманням карантинних вимог щодо соціальної дистанції не менше 1,5 м, при перебуванні в церкві не більше однієї людини на 5 "квадратів" площі будівлі, використання засобів захисту (маски, санітайзери).

У Києві 27 липня буде здійснено святкове Всенічне бдіння у кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі, а 28 липня вранці - Божественну літургію та молебень біля пам'ятника князю Володимиру.

"Попри всі вимушені обмеження, бажаю українцям згуртованості і єдності, щоби всі ми, попри відстань, були об'єднані любов'ю до Бога і до ближніх, до рідної Церкви і українського народу", - сказав митрополит Єпіфаній.

Також предстоятель ПЦУ зазначив, що хрещення киян біля вод річки Дніпро в 988 році князем Володимиром Великим і подальше поширення християнства на землях його держави "чітко засвідчують той історичний факт, що колискою хрещення Руси стало саме місто Київ, "другий Єрусалим", який з самих початків став центром східнослов'янської культури та освіти". Це Хрещення закріпило християнство на рівні цілої держави, завдяки чому Русь-Україна ще у Х столітті стала частиною європейської цивілізації.

Раніше ми розповідали, що в Україні з 5 червня послабили карантинні обмеження на проведення богослужінь.