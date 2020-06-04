Украинцев зовут в храмы: как теперь будут проводить богослужения

Богослужение ПЦУ в Софии Киевской (фото: РБК-Украина)

В Украине с 5 июня ослабляют карантинные ограничения на проведение богослужений

В ПЦУ рассказали о разрешении в Украине в рамках очередного ослабления карантина с 5 июня проводить религиозные мероприятия и богослужения, и объяснили верующим, как это теперь будет осуществляться.

Об этом говорится в сообщении Православной церкви Украины на странице в Facebook.

Теперь священники смогут проводить службы для прихожан при условиях:

под открытым небом - при соблюдении физической дистанции между присутствующими минимум 1,5 метра,

в храме и церкви - при пребывании не более одного человека на 5 квадратных метров площади здания.

Кроме этого, лицам старше 60 лет разрешено не соблюдать обязательства по самоизоляции.

В украинской поместной автокефальной церкви поблагодарили правительство за то, что решение об ослаблении ограничительных мер было принято с учетом основных предложений Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, в том числе и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

В Церкви уверены, что указанный подход к организации религиозных мероприятий во время адаптивного карантина "обеспечит баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения".

"Поэтому с радостью ждем вас в храмах и на богослужениях, но просим сознательно и ответственно отнестись к ситуации с распространением опасной болезни и в дальнейшем руководствоваться благоразумием, любовью и уважением, заботясь о здоровье собственное и своих ближних", - говорится в сообщении.

Напомним, что 3 июня было опубликовано решение Кабмина о новом ослаблении карантина с 5 июня.

Ранее мы писали о том, что Епифаний сделал важное заявление перед Троицей и призвал власть снять установленные запреты для верующих.

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Автор: Владимир Костырин