На українських дорогах стане більше патрульних з радарами: де перевірятимуть швидкість
В Україні стане більше перевірок дотримання швидкості водіями на дорогах - патрульні з приладом TruCAM з понеділка, 22 березня, вийдуть на додаткові 60 ділянок.
Про це розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook.
Таким чином, загальна кількість ділянок, де вимірюють швидкість таким радаром, збільшиться до 309.
Нові місця були визначені на підставі проведеного аналізу аварійності саме з причин перевищення швидкості руху.
Правоохоронець додав, що в 12 вже існуючих ділянок вирішили внести зміни.
Ознайомитися з оновленою картою та переліком міси можна за цим посиланням. Нові ділянки розташування пристроїв вимірювання швидкості TruCAM позначені червоним кольором.
В патрульній поліції просять водіїв звернути увагу, що:
- про використання приладів вимірювання швидкості інформують дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
- в місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
В Україні збільшили кількість ділянок на дорогах, де перевіряють швидкість приладом TruCAM (фото: patrol.police.gov.ua)
Нагадаємо, що з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР, і сильно посилили покарання за п'яне водіння.
Також ми писали про те, що українцям дозволили перевозити дітей в авто на передньому сидінні за певної умови.