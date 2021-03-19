ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На українських дорогах стане більше патрульних з радарами: де перевірятимуть швидкість

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 23:57
На українських дорогах стане більше патрульних з радарами: де перевірятимуть швидкість Радар TruCAM в руках у поліцейського (фото: patrol.police.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

В Україні стане більше перевірок дотримання швидкості водіями на дорогах - патрульні з приладом TruCAM з понеділка, 22 березня, вийдуть на додаткові 60 ділянок.

Про це розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook.

Таким чином, загальна кількість ділянок, де вимірюють швидкість таким радаром, збільшиться до 309.

Нові місця були визначені на підставі проведеного аналізу аварійності саме з причин перевищення швидкості руху.

Правоохоронець додав, що в 12 вже існуючих ділянок вирішили внести зміни.

Ознайомитися з оновленою картою та переліком міси можна за цим посиланням. Нові ділянки розташування пристроїв вимірювання швидкості TruCAM позначені червоним кольором.

В патрульній поліції просять водіїв звернути увагу, що:

  • про використання приладів вимірювання швидкості інформують дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
  • в місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

На українських дорогах стане більше патрульних з радарами: де перевірятимуть швидкість

В Україні збільшили кількість ділянок на дорогах, де перевіряють швидкість приладом TruCAM (фото: patrol.police.gov.ua)

Нагадаємо, що з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР, і сильно посилили покарання за п'яне водіння.

Також ми писали про те, що українцям дозволили перевозити дітей в авто на передньому сидінні за певної умови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Авто дороги водители нарушения радар TruCAM
LITE
Мокрий сніг і холод зміниться потеплінням: коли в Україну повернеться сонце
Мокрий сніг і холод зміниться потеплінням: коли в Україну повернеться сонце