На українських дорогах стане більше патрульних з радарами: де перевірятимуть швидкість

В Україні стане більше перевірок дотримання швидкості водіями на дорогах - патрульні з приладом TruCAM з понеділка, 22 березня, вийдуть на додаткові 60 ділянок.

Про це розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook .

В Україні збільшили кількість ділянок на дорогах, де перевіряють швидкість приладом TruCAM (фото: patrol.police.gov.ua)

В патрульній поліції просять водіїв звернути увагу, що:

Ознайомитися з оновленою картою та переліком міси можна за цим посиланням . Нові ділянки розташування пристроїв вимірювання швидкості TruCAM позначені червоним кольором.

Правоохоронець додав, що в 12 вже існуючих ділянок вирішили внести зміни.

Нові місця були визначені на підставі проведеного аналізу аварійності саме з причин перевищення швидкості руху.

Таким чином, загальна кількість ділянок, де вимірюють швидкість таким радаром, збільшиться до 309.

Нагадаємо, що з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР, і сильно посилили покарання за п'яне водіння.

Також ми писали про те, що українцям дозволили перевозити дітей в авто на передньому сидінні за певної умови.