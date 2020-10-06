В украинских детсадах требуют новые справки от детей: где логика?

В детсадах Ровно новые требования (коллаж РБК-Украина)

В дошкольных учреждениях Ровно у родителей детей требуют новые справки

В детских садах Ровно руководители требуют от родителей справки о том, что их ребенок не был в контакте с коронавирусными больными. Такой документ просят предоставить в саду №51, если ребенок отсутствовал в саду более, чем семь дней.

Уточняют, что это должна быть справка не о состоянии здоровья, а об отсутствии контакта с больным COVID-19. Об этом сообщила на странице "Родители SOS" в Facebook Леся Рыбчак.

Женщина опубликовала объявление от дирекции детского сада. В комментариях пользователи очень удивились такому нововведению и написали, что непонятно кто должен выдавать ребенку такой документ. Некоторые мамы написали, что это превышение служебных обязанностей.

Хм, завжди цікаво було яким чином лікар має визначити на око чи дитина була в контакті з хворими на інфекційні захворювання чи ні.

Як на мене, це нагле перевищення службових повноважень.

У меня ребенок был контактным официально (две недели дома сидели), сегодня пришли за справкой, дали обычную о состоянии здоровья.

Во уже до чего додумались!!

А кто уполномочен, интересно, такую бумажку выдавать??

Моя дитина не була у школі 2 дні, теж просять довідку.

Здорова дитина має ходити по лікарнях, контактувати з хворими, щоб отримати довідку. Де логіка?

Мы каждое утро такое пишем, указывая температуру)) Прям доктором себя чувствую))

В детсаду просят справку от ребенка (Скриншот поста)

Как мы ранее писали, эксперты рассказали, грозит ли Украине повторный жесткий карантин. Также они сообщили, будут ли закрываться школы и сады в нашей стране.