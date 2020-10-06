В украинских детсадах требуют новые справки от детей: где логика?

В дошкольных учреждениях Ровно у родителей детей требуют новые справки
В детских садах Ровно руководители требуют от родителей справки о том, что их ребенок не был в контакте с коронавирусными больными. Такой документ просят предоставить в саду №51, если ребенок отсутствовал в саду более, чем семь дней.
Уточняют, что это должна быть справка не о состоянии здоровья, а об отсутствии контакта с больным COVID-19. Об этом сообщила на странице "Родители SOS" в Facebook Леся Рыбчак.
Женщина опубликовала объявление от дирекции детского сада. В комментариях пользователи очень удивились такому нововведению и написали, что непонятно кто должен выдавать ребенку такой документ. Некоторые мамы написали, что это превышение служебных обязанностей.
В детсаду просят справку от ребенка (Скриншот поста)
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