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В украинских детсадах требуют новые справки от детей: где логика?

Ровно, Вторник 06 октября 2020 11:39
В украинских детсадах требуют новые справки от детей: где логика?
В детсадах Ровно новые требования (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В дошкольных учреждениях Ровно у родителей детей требуют новые справки

В детских садах Ровно руководители требуют от родителей справки о том, что их ребенок не был в контакте с коронавирусными больными. Такой документ просят предоставить в саду №51, если ребенок отсутствовал в саду более, чем семь дней.

Уточняют, что это должна быть справка не о состоянии здоровья, а об отсутствии контакта с больным COVID-19. Об этом сообщила на странице "Родители SOS" в Facebook Леся Рыбчак.

Женщина опубликовала объявление от дирекции детского сада. В комментариях пользователи очень удивились такому нововведению и написали, что непонятно кто должен выдавать ребенку такой документ. Некоторые мамы написали, что это превышение служебных обязанностей.

  • Хм, завжди цікаво було яким чином лікар має визначити на око чи дитина була в контакті з хворими на інфекційні захворювання чи ні.
  • Як на мене, це нагле перевищення службових повноважень.
  • У меня ребенок был контактным официально (две недели дома сидели), сегодня пришли за справкой, дали обычную о состоянии здоровья.
  • Во уже до чего додумались!!
  • А кто уполномочен, интересно, такую бумажку выдавать??
  • Моя дитина не була у школі 2 дні, теж просять довідку.
  • Здорова дитина має ходити по лікарнях, контактувати з хворими, щоб отримати довідку. Де логіка?
  • Мы каждое утро такое пишем, указывая температуру)) Прям доктором себя чувствую))

В украинских детсадах требуют новые справки от детей: где логика?

В детсаду просят справку от ребенка (Скриншот поста)

Как мы ранее писали, эксперты рассказали, грозит ли Украине повторный жесткий карантин. Также они сообщили, будут ли закрываться школы и сады в нашей стране.

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