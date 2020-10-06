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В українських дитсадках вимагають нові довідки від дітей: де логіка?

Рівне, Вівторок 06 жовтня 2020 11:39
В українських дитсадках вимагають нові довідки від дітей: де логіка?
У дитсадках Рівного нові вимоги (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В дошкільних закладах Рівного у батьків дітей вимагають нові довідки

У дитячих садках Рівного керівники вимагають від батьків довідки про те, що їх дитина не була у контакті з коронавірусними хворими. Такий документ просять надати в садку №51, якщо дитина була відсутня в саду більш ніж сім днів.

Уточнюють, що це повинна бути довідка не про стан здоров'я, а про відсутність контакту з хворим COVID-19. Про це повідомила на сторінці "Батьки SOS" у Facebook Леся Рибчак.

Жінка опублікувала оголошення від дирекції дитячого садка. У коментарях користувачі дуже здивувалися такому нововведенню і написали, що незрозуміло хто повинен видавати дитині такий документ. Деякі мами написали, що це перевищення службових обов'язків.

  • Хм, завжди цікаво було яким чином лікар має визначити на око чи дитина була в контакті з хворими на інфекційні захворювання чи ні.
  • Як на мене, це нагле перевищення службових повноважень.
  • У мене дитина був контактною офіційно (два тижні вдома сиділи), сьогодні прийшли за довідкою, дали звичайну про стан здоров'я.
  • У вже до чого додумалися!!
  • А хто уповноважений, цікаво, такий папірець видавати??
  • Моя дитина не була у школі 2 дні, теж просять довідку.
  • Здорова дитина має ходити по лікарнях, контактувати з хворими, щоб отримати довідку. Де логіка?
  • Ми щоранку таке пишемо, вказуючи температуру)) Прям доктором себе почуваю))

В українських дитсадках вимагають нові довідки від дітей: де логіка?

У дитсадку просять довідку від дитини (Скріншот поста)

Як ми раніше писали, експерти розповіли, чи загрожує Україні повторний жорсткий карантин. Також вони повідомили, чи будуть закриватися школи і садки в нашій країні.

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