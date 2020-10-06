В українських дитсадках вимагають нові довідки від дітей: де логіка?

В дошкільних закладах Рівного у батьків дітей вимагають нові довідки
У дитячих садках Рівного керівники вимагають від батьків довідки про те, що їх дитина не була у контакті з коронавірусними хворими. Такий документ просять надати в садку №51, якщо дитина була відсутня в саду більш ніж сім днів.
Уточнюють, що це повинна бути довідка не про стан здоров'я, а про відсутність контакту з хворим COVID-19. Про це повідомила на сторінці "Батьки SOS" у Facebook Леся Рибчак.
Жінка опублікувала оголошення від дирекції дитячого садка. У коментарях користувачі дуже здивувалися такому нововведенню і написали, що незрозуміло хто повинен видавати дитині такий документ. Деякі мами написали, що це перевищення службових обов'язків.
У дитсадку просять довідку від дитини (Скріншот поста)
Як ми раніше писали, експерти розповіли, чи загрожує Україні повторний жорсткий карантин. Також вони повідомили, чи будуть закриватися школи і садки в нашій країні.