В українських дитсадках вимагають нові довідки від дітей: де логіка?

У дитсадках Рівного нові вимоги (колаж РБК-Україна)

В дошкільних закладах Рівного у батьків дітей вимагають нові довідки

У дитячих садках Рівного керівники вимагають від батьків довідки про те, що їх дитина не була у контакті з коронавірусними хворими. Такий документ просять надати в садку №51, якщо дитина була відсутня в саду більш ніж сім днів.

Уточнюють, що це повинна бути довідка не про стан здоров'я, а про відсутність контакту з хворим COVID-19. Про це повідомила на сторінці "Батьки SOS" у Facebook Леся Рибчак.

Жінка опублікувала оголошення від дирекції дитячого садка. У коментарях користувачі дуже здивувалися такому нововведенню і написали, що незрозуміло хто повинен видавати дитині такий документ. Деякі мами написали, що це перевищення службових обов'язків.

Хм, завжди цікаво було яким чином лікар має визначити на око чи дитина була в контакті з хворими на інфекційні захворювання чи ні.

Як на мене, це нагле перевищення службових повноважень.

У мене дитина був контактною офіційно (два тижні вдома сиділи), сьогодні прийшли за довідкою, дали звичайну про стан здоров'я.

У вже до чого додумалися!!

А хто уповноважений, цікаво, такий папірець видавати??

Моя дитина не була у школі 2 дні, теж просять довідку.

Здорова дитина має ходити по лікарнях, контактувати з хворими, щоб отримати довідку. Де логіка?

Ми щоранку таке пишемо, вказуючи температуру)) Прям доктором себе почуваю))

У дитсадку просять довідку від дитини (Скріншот поста)

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