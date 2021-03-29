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Для украинских чиновников устроили вечеринку "для своих": развлекали полуголые девушки

Автор: Людмила Жукова

В Херсоне депутат Херсонского областного совета и директор театра Александр Книга устроил для чиновников закрытую вечеринку. Она была посвящена Дню театра.

Об этом сообщает издание "Мост".

Среди гостей были замечены глава Херсонской ОГА Сергей Козырь с женой, мэр Херсона Игорь Колыхаев, депутат горсовета Андрей Дмитриев, облсовета Виктория Гавренкова, директор Департамента гуманитарной политики ОГА Михаил Линецкий, бизнесмены Садиар Мамедов и Валерий Боржков и другие известные и не очень люди.

Ни о какой социальной дистанции, карантинном режиме и масках, гости слышать не хотели.

Для гостей выступали актеры театра, проводился благотворительный аукцион, на котором продавали картины и право сыграть в спектакле. В какой-то момент вечера гостей позвали к сцене и полуобнаженные девушки устроили там перфоманс.

В Херсоне устроили вечеринку "для своих" (Скриншот)

В Херсоне прошла закрытая вечеринка для чиновников

Как мы писали ранее, в Одессе спасатели силой остановили вечеринку, хозяева клуба с кулаками бросились на полицию.

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