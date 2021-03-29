Для украинских чиновников устроили вечеринку "для своих": развлекали полуголые девушки

Среди гостей были замечены глава Херсонской ОГА Сергей Козырь с женой, мэр Херсона Игорь Колыхаев, депутат горсовета Андрей Дмитриев, облсовета Виктория Гавренкова, директор Департамента гуманитарной политики ОГА Михаил Линецкий, бизнесмены Садиар Мамедов и Валерий Боржков и другие известные и не очень люди.

Ни о какой социальной дистанции, карантинном режиме и масках, гости слышать не хотели.

Для гостей выступали актеры театра, проводился благотворительный аукцион, на котором продавали картины и право сыграть в спектакле. В какой-то момент вечера гостей позвали к сцене и полуобнаженные девушки устроили там перфоманс.

В Херсоне устроили вечеринку "для своих" (Скриншот)

В Херсоне прошла закрытая вечеринка для чиновников